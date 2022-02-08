Большунов снялся со спринта на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине. Такое решение принял сам лыжник.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил сайту «Чемпионат.com», что Большунов сам принял решение пропустить старт. По словам лыжника, ему тяжело дался скиатлон, который проходил на высоте.

Пропуск спринта позволит Большунову сосредоточиться на других гонках, ведь процесс восстановления занимает больше времени.

Снятие Большунова ТАСС также подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Заменять его никем не будут.

Россию на спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.

Большунов завоевал золото в скиатлоне в воскресенье. Это стало первой победой российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Лыжник более чем на минуту оторвался от Дениса Спицова, ставшего вторым.