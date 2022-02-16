Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзовую медаль в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Первое место досталось норвежцам.

Большунов и Терентьев преодолели дистанцию за 19 минут 27,28 секунды. Спортсмены из Норвегии оказались быстрее на 4,29 секунды. На второй сточке оказалась команда Финляндии. Финны пришли к финишу за 2,46 секунды до россиян.

Для Большунова это уже четвертая награда на этих Играх. Он успел выиграть две золотые медали в скиатлоне и одно серебро в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом. Терентьев ранее завоевал бронзовую награду в спринте.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В общем медальном зачете Россия пока занимает девятое место. Лидерство у Норвегии. В первую тройку также входят Германия и США.