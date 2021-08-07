«Большая трагедия»: заслуженный тренер раскритиковал судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

Судейство в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио было несправедливым. Дина Аверина прошла все свои выступления ровно, без грубых ошибок. Это решение судей — большая трагедия. Такое заявление в разговоре с «360» сделала заслуженный тренер России Инна Быстрова.

«Я думаю, что судейство было несправедливым. Она прошла все свои выступления ровно, без ошибок грубых. У Линой (гимнастка, ставшая чемпионкой — прим. ред.) была потеря ленты. Это считается грубой ошибкой. В общем, вот такой результат получился. На самом деле девочки — очень высокого уровня гимнастки. Это большая трагедия для нас, потому что мы все вместе тренировались, мы все дружим», — прокомментировала ситуацию Быстрова.

Собеседница отметила, что несправедливое решение судей уже не получится оспорить. По словам Быстровой, лучше гимнасток, чем сестры Аверины, в мире сейчас нет.

Ранее в Токио завершился олимпийский финал личного многоборья по художественной гимнастике. Судьи отдали золотую медаль израильтянке Линой Ашрам, хотя во время выступления она совершила грубую ошибку. Дина Аверина оказалась на втором месте с разницей в 150 тысячных балла. Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии.