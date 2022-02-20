Болельщики вышли на улицы Хельсинки после победы хоккеистов на Олимпиаде. Видео

Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории завоевала золото Олимпийских игр, обыграв российскую команду. Болельщики вышли на улицы Хельсинки на массовые гулянья. Видео и фото с места событий появились в социальных сетях.

Главным местом сбора стал фонтан на Рыночной площади в центре столицы Финляндии. Болельщики забрались на статую морской девы и радостными криками приветствовали победу своих хоккеистов.

Сами спортсмены устроили обливание шампанским в гримерке. Видео опубликовал Telegram-канал «Финская булочка».

Финальный матч Олимпийских игр с участием сборных России и Финляндии прошел утром в воскресенье, 20 февраля.

Счет в матче открыл Михаил Григоренко, но финны быстро сравняли счет. Шайбу в ворота отправил Вилле Покка. Отрыв увеличился в самом начале третьего периода благодаря меткому голу Ханнеса Бьернинена.

После удаления нападающего Сергея Андронова российская команда доигрывала в меньшинстве, но больше не допустила поражения своих ворот. Игра завершилась со счетом 2:1.