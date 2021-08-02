Болельщики встретили лучницу Гомбоеву в аэропорту Иркутска

В Иркутске торжественно встретили лучницу Светлану Гомбоеву. Болельщики подготовили своему призеру хлеб-соль и песни на бурятском языке. Об этом рассказал ОТР.

Несмотря на то, что Светлана выросла в Иркутской области, на чемпионате России она выступает за Бурятию. Болельщики сразу двух регионов чествовали спортсменку с призами и словами поддержки.

Гомбоеву отдали в секцию по стрельбе из лука в восемь лет. Из-за пандемии спортсменке некоторое время пришлось тренироваться на огороде у бабушки. На Олимпиаде в Токио лучница была самой молодой из российских лучниц — сейчас Светлане 23 года. Однако это не помешало девушке завоевать серебро в командном турнире.