Боксер Хатаев принес России бронзу на Олимпиаде в Токио

Боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограммов и принес сборной России 38-ю награду на Играх в Токио. Спортсмен проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру. Об этом сообщил Telegram-канал ОКР.

Встреча завершилась со счетом 1:4. В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, потом — представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова. В этом поединке россиянин получил сильное рассечение головы. В четвертьфинале российский боксер победил нокаутом представителя Испании Газимагомеда Джалилова. Финал в этой весовой категории у мужчин состоится 4 августа. Имам Хатаев — двукратный чемпион России.

Также сегодня стало известно, что мужская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах. В четвертьфинале они победили команду Гонконга со счетом 45:39.

В медальном зачете Россия занимает пятое место. Российские спортсмены завоевали в Токио 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей, всего — 38. Страну обгоняет Австралия, США, Япония и Китай. Олимпийские игры завершатся 8 августа.