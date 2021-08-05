Боксер Глеб Бакши принес России еще одну медаль на ОИ

Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 килограммов, завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Это 54-я награда в активе сборной Олимпийского комитета России.

В полуфинале Бакши уступил бразильцу Хеберту Соузе со счетом 1:4 и получил бронзовую медаль. Соуза прошел в финал и там поспорит за золото с украинцем Александром Хижняком.

Бакши является чемпионом мира 2019 года. Перед соревнованиями спортсмен напомнил журналистам, что стал первым крымчанином, который приехал на Олимпийские игры после того, как полуостров вышел из состава Украины. Еще и поэтому он счел свое участие в Играх большой честью.

Сейчас Россия находится на шестом месте в общем медальном зачете. Команда ОКР 14 раз завоевала золото, выиграла 21 серебро и 19 бронзовых медалей.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.