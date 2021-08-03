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    03 августа 2021, 09:58

    Боксер Гаджимагомедов потребовал дисквалифицировать судью за предвзятое отношение на ОИ

    Ольга Назаркина

    Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийских соревнований в весовой категории до 91 килограмма, раскритиковал одного из судей его поединка с новозеландским спортсменом Дэвидом Ньику.

    Боксер Гаджимагомедов потребовал дисквалифицировать судью за предвзятое отношение на ОИ

    Гаджимагомедов обратил внимание, что аргентинский судья отдал Ньику победу во всех трех раундах боя. По мнению россиянина, этот рефери вел себя непрофессионально, сообщил Telegram-канал ОКР.

    «Я не знаю, что он делал. Может быть, смотрел в телефоне другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы. Тогда бокс станет более честным», — отметил боксер.

    Гаджимагомедов победил Ньику раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма. Судья из Аргентины был единственным, кто отдал победы во всех трех раундах новозеландцу.

    В финале россиянин встретится с победителем боя между бразильским боксером Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

    Олимпиада в столице Японии стартовала 23 июля и завершится 8 августа. Российская сборная завоевала уже 50 медалей.