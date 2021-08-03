Боксер Гаджимагомедов потребовал дисквалифицировать судью за предвзятое отношение на ОИ

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийских соревнований в весовой категории до 91 килограмма, раскритиковал одного из судей его поединка с новозеландским спортсменом Дэвидом Ньику.

Гаджимагомедов обратил внимание, что аргентинский судья отдал Ньику победу во всех трех раундах боя. По мнению россиянина, этот рефери вел себя непрофессионально, сообщил Telegram-канал ОКР.

«Я не знаю, что он делал. Может быть, смотрел в телефоне другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы. Тогда бокс станет более честным», — отметил боксер.

Гаджимагомедов победил Ньику раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма. Судья из Аргентины был единственным, кто отдал победы во всех трех раундах новозеландцу.

В финале россиянин встретится с победителем боя между бразильским боксером Абнером Тейшейрой и кубинцем Хулио Ла Крузом.

Олимпиада в столице Японии стартовала 23 июля и завершится 8 августа. Российская сборная завоевала уже 50 медалей.