Биатлонистка Ирина Казакевич выступила на ОИ в день похорон отца

Российская биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в женской эстафете на Олимпиаде в день похорон отца. Об этом рассказала мать спортсменки Ольга Казакевич.

По словам женщины, эту гонку ее дочь посвятила отцу. Его похороны были в среду, 16 февраля, сообщил «Матч ТВ».

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. <…> Ей было тяжело, но она смогла справиться», — сказала мать биатлонистки.

Женская сборная России заняла второе место в эстафете на Олимпийский играх в Пекине. Серебро завоевали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Первое место заняли представительницы Швеции. Россиянки проиграли им 24,7 секунды. Бронза досталась участницам сборной Германии.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В общем медальном зачете сборная России занимает девятую строчку. Лидером является Норвегия.