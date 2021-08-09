Биатлонист Тихонов посчитал, что российские спортсмены недобрали медалей на Играх в Токио

Российские спортсмены завоевали недостаточно медалей на Играх в Токио. Такое заявление сделал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам биатлониста, 20 золотых медалей — это мало. Но самое страшное, что было на Играх, — это художественная гимнастика. Это вопиющий случай, когда израильская спортсменка потеряла предмет в финале, но получила золотую медаль.

Тихонов также отметил, что российская сборная ослаблена в легкой атлетике. Шубенков, на его взгляд, сочканул, а вот Мария Ласицкене — настоящий герой России. Она целиком и полностью заслужила свою золотую медаль.

Если российские спортсмены не уедут в другие страны, то есть вероятность улучшить результаты на Играх в Париже в 2024 году, заключил биатлонист.