Белый дом отказался комментировать допинг-скандал с участием Валиевой

Ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине отказалась комментировать заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На регулярном брифинге, который прошел в понедельник, 14 февраля, она посоветовала обратиться в олимпийский комитет.

«Я не буду комментировать это отсюда, советую вам обратиться в комитет, в олимпийский комитет», — отметила Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

Камила Валиева вместе с российской командой на прошлой неделе взяла золото в фигурном катании, но церемонию награждения отложили. Как стало известно позже, причиной стал положительный допинг-тест российской фигуристки от 25 декабря 2021 года.

Допинг-пробу Валиевой доставили в лабораторию в срок, которого было достаточно для выполнения анализа в стандартное время, заявили в РУСАДА. Лаборатория указывала, что анализ будет готов до начала Олимпийских игр в Пекине, обратили внимание в агентстве.

Спортивный арбитражный суд все-таки разрешил россиянке выступать на Играх в Пекине. Но это не значит, что история с допингом для Валиевой закрыта. После ее выступления разбирательства продолжатся. Эта ситуация может сказаться на 15-летней россиянке перед выходом на лед. Личные соревнования фигуристок-одиночниц назначены на 15 февраля.