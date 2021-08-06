Белорусских тренеров лишили аккредитаций по делу Тимановской

Тренеры белорусской сборной Артур Шимак и Юрий Моисевич остались без аккредитации. Причиной стала попытка заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в страну. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню», — заявили в МОК.

Сейчас Тимановская находится в Польше, которая предоставила ей гуманитарную визу. По словам спортсменки, она решила отправиться в эту страну, так как туда смогут приезжать ее родители.

Легкоатлетка должна была выступать на Олимпиаде на дистанциях 100 и 200 метров. Но ее поставили на эстафету, к которой она не готовилась. В итоге Тимановская эмоционально раскритиковала решение тренерского штаба в соцсетях.

В ответ на это девушку отозвали в Белоруссию. В токийском аэропорту бегунья обратилась за помощью к полиции и Международному олимпийскому комитету (МОК).