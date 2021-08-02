Польша начала процесс предоставления убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Ее видели входящий в посольство Польши в Японии.

По сообщению Sky News, Тимановская приехала в дипломатическое представительство. Девушку видели входящей в здание после того, как она провела ночь в отеле аэропорта Японии из-за отказа сесть на обратный рейс в Минск.

По данным издания, ее прибытие в посольство Польши произошло после того, как министр по европейским делам Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для него было бы честью, если бы Европа предоставила Тимановской политическое убежище.

Посольство Белоруссии в Токио направило официальный запрос японским властям о предоставлении информации о спортсменке, сообщает агентство РИА «Новости».

Ранее она рассказала, что спортивные чиновники Белоруссии насильно пытались вернуть ее в Белоруссию после критики национальных тренеров. Она обратилась за защитой в полицию и призвала Международный олимпийский комитет вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.