Беглов поздравил петербургскую велогонщицу с олимпийской бронзой

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовую медаль в мэдисоне на Олимпиаде в Токио. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил уроженку города Марию Новолодскую, написали «Невские новости».

«На пути к награде вместе с напарницей Гульназ Хатунцевой вы проявили высокое мастерство, спортивный характер и силу воли. Ваш успех — продолжение великих традиций велоспорта в нашем городе», — сказал губернатор. Он также поздравил тренера Новолодской Александра Кузнецова.