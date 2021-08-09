Батыршина высказалась о скандале с оценками Авериной

Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о скандале с оценками Дине Авериной на Олимпиаде в Токио, написала «Газета.ru». Россия впервые с 1996 года не взяла золото в художественной гимнастике.

Батыршина сказала, что первое место не отдали Авериной, поскольку «всем надоела гегемония России». По мнению спортсменки, судьи не смогли бы выставить такие оценки, если в зале была бы тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

«Ирины Александровны не было в Токио — но мне кажется, что если бы ее видели в зале, то судьи не смогли бы так поступить. Они по-хамски обошлись с Диной, которая идеально выполнила свои упражнения. Они минут пять-шесть высчитывали, чтобы, не дай бог, не получилось ничьей. По правилам художественной гимнастики, в случае ничейного результата, побеждает тот, кто в квалификации набрал большую сумму баллов — а это была бы Дина», — уверена Батыршина.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье. Первое место отдали израильтянке Линой Ашрам, которая в выступлении сделала ошибку, уронив ленту.