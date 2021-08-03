Бацарашкину встретили на родине песней из «Ведьмака». Видео

Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина вернулась в Омск с Олимпийских игр в Токио. Спортсменку встретили песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix.

Бацарашкину поздравил Омский народный хор, в исполнении которого и прозвучала популярная песня. Видео встречи чемпионки опубликовано в Twitter.

На Олимпиаде россиянка завоевала два золота в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 10 и 25 метров. на ее счету — серебряная медаль в миксте в паре с Артемом Черноусовым.

Во время соревнований Бацарашкина носила медальон школы кота из «Ведьмака», обратив на себя внимание не только поклонников книжной и сериальной вселенной, но и компании CD Projekt RED.

«Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Медаль за первое место! Надеемся, что ведьмачий медальон принесет вам удачу и на соревнованиях по точности на 25 метров в четверг», — написала CDPR накануне очередной победы россиянки.