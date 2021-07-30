Бацарашкина завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио

Стрелок Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой. Она победила кореянку в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Борьба за золотую медаль у российской спортсменки развернулась с представительницей Южной Кореи Мин Чон Ким. Им пришлось ее продолжить в дополнительной серии, где кореянка не смогла справиться с собой и допустила три ошибки, в отличие от Бацарашкиной, которая попала во все мишени.

Бронза досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.

Олимпиада в Токио для Виталины Бацарашкиной стала триумфальной. У нее два золото и одно серебро. Девушку с победой поздравил официальный аккаунт игры The Witcher после того, как заметили на шее у спортсменки медальон как у Геральта из Ривии. В финале по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров она также его надела, и он вновь принес удачу.

Для России золотая медаль Виталины Бацарашкиной стала 10-й. Ранее пловец Евгений Рылов стал абсолютным чемпионом в дисциплине на спине, выиграв 100 и 200 метров. На 200 метров он побил олимпийский рекорд 2012 года.