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    25 июля 2021, 19:47

    Баскетболисты США впервые за 17 лет потерпели поражение на Олимпиаде

    Анатолий Минкин

    Олимпийский турнир сборная США по баскетболу начала с поражения. Встреча с командой Франции закончилась для американцев поражением со счетом 76:83. Это первый проигрыш баскетболистов США на Олимпийских играх с 2004 года.

    Баскетболисты США впервые за 17 лет потерпели поражение на Олимпиаде

    Как сообщил ТАСС, самым результативным игроком матча оказался атакующий защитник команды Франции Эван Фурнье. Он набрал 28 очков во время встречи. В американской сборной отличился новый чемпион НБА в составе команды «Милуоки» Джру Холидей. В его активе 18 баллов.

    В последний раз сборная США по баскетболу проиграла в стартовом матче олимпийского турнира в Афинах в 2004 году. Тогда они уступили сборной Пуэрто-Рико со счетом 73:92. В полуфинальной встрече американцы потерпели поражение от Аргентины и стали третьими.

    Всего баскетболисты США не выигрывали Олимпийские игры три раза. Следующие матчи команды проведут 28 июля. Американцы сыграют со сборной Ирана. Французы вступят в борьбу против команды Чехии.