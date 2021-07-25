Баскетболисты США впервые за 17 лет потерпели поражение на Олимпиаде

Олимпийский турнир сборная США по баскетболу начала с поражения. Встреча с командой Франции закончилась для американцев поражением со счетом 76:83. Это первый проигрыш баскетболистов США на Олимпийских играх с 2004 года.

Как сообщил ТАСС, самым результативным игроком матча оказался атакующий защитник команды Франции Эван Фурнье. Он набрал 28 очков во время встречи. В американской сборной отличился новый чемпион НБА в составе команды «Милуоки» Джру Холидей. В его активе 18 баллов.

В последний раз сборная США по баскетболу проиграла в стартовом матче олимпийского турнира в Афинах в 2004 году. Тогда они уступили сборной Пуэрто-Рико со счетом 73:92. В полуфинальной встрече американцы потерпели поражение от Аргентины и стали третьими.

Всего баскетболисты США не выигрывали Олимпийские игры три раза. Следующие матчи команды проведут 28 июля. Американцы сыграют со сборной Ирана. Французы вступят в борьбу против команды Чехии.