Баскетболистки из России обыграли Румынию в баскетболе 3×3 на Олимпиаде

Российские баскетболистки в матчах 3×3 победили команду Румынии. Это четвертая победа в пяти матчах на Олимпиаде в Токио.

Встреча с румынками закончилась со счетом 21:12. По восемь очков в составе сборной России набрали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина. Следующими соперницами российских спортсменок станут команда из Франции и Италии. Игры пройдут 26 и 27 июля соответственно. Однако россиянки уже гарантировали себе выход в четвертьфинал.

Ранее баскетболистки из России проиграли команде США со счетом 16:20.

В составе национальной команды выступают Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.

Ранее мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в матче группового этапа на Олимпиаде в Токио и заняла первую строчку в своей группе.

Успешно выступили олимпийском утром в понедельник российские пловцы и пловчихи. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом и вышли в финал. Пловец из России Климент Колесников в своем заплыве выиграл полуфинал в стометровке на спине. Другой российский спортсмен в этом виде стал вторым. Оба выступят в финале.