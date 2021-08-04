Байдарочники Черниговская и Луканцов вышли в полуфинал Олимпиады

Российская спортсменка Светлана Черниговская прошла в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. Она заняла первое место во втором четвертьфинальном заезде.

Черниговская прошла свою дистанцию за 01:49,323 секунды и обеспечила себе выход в полуфинал.

Другая представительница России в этом виде Кира Степанова не смогла показать аналогичный результат. В третьем четвертьфинале она была лишь четвертой. По правилам турнира в полуфинал выходят по три лучшие спортсменки из каждого четвертьфинального заезда. Финал соревнований состоится в четверг, 5 августа.

Среди мужчин Россию в гребле на байдарках на 200 метров в полуфинале представит Евгений Луканцов. Он завершил свой заезд со вторым результатом.

В среду, 4 августа, также проходили соревнования в гребле на каноэ. Россиянка Ирина Андреева финишировала на дистанции 200 метров второй, что позволило ей продолжить борьбу в полуфинале.

Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио, уступая Китаю, США, Японии и Австралии. По количеству медалей — третье. Российские спортсмены к утру 4 августа завоевали 52 медали. Из них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.