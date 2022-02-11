Апелляцию WADA на отмену отстранения Валиевой зарегистрировали в спортивном арбитражном суде

Поданная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) жалоба на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой зарегистрирована в Спортивном арбитражном суде (САS).Такое заявление сделали в пресс-службе суда.

Во время Чемпионата России спортсменка Камила Валиева сдала положительный тест-на допинг. В ее организме было обнаружено вещество триметазидин. Из-за этого Олимпийский комитет перенес церемонию награждения российских фигуристов, которые выиграли золото на командном турнире.

РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. WADA приняла решение подать апелляцию на это решение. Такое же намерение выразил и Международный союз конькобежцев.

Решение об участии Камилы Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля. Сама же Олимпиада завершится 20 февраля.

Персонал, который работает с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой, будет тщательным образом проверен. Такое заявление ранее сделали в РУСАДА.