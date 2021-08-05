Антирекорд по суточному приросту заражений коронавирусом зафиксировали на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио установлен суточный антирекорд заражений коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболел 31 человек.

Это максимальное значение с начала Олимпиад предыдущий рекорд — 29 человек за сутки. Такое количество заболевших было выявлено 4 августа. Об этом сообщили в ежедневном отчете оргкомитета Олимпийских игр.

Среди спортсменов с положительным тестом на коронавирус оказалась еще одна синхронистка из Греции. В результате в их команде уже шесть человек с коронавирусом. Их отстранили от участия в соревнованиях.

В сборной России новых случаев не выявлено. Всего за время Олимпиады в Токио коронавирус нашли 353.

Ранее российская каратистка Анна Чернышева сдала положительный тест на коронавирус. Ее отстранили от участия в Олимпиаде. Чернышева была единственной каратисткой, отобравшейся от России на Олимпийские игры в Токио. Это единственный случай заболевания COVID-19 среди российских спортсменов.

Россия идет на шестом месте в олимпийском зачете. В активе россиян 14 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых медалей.