Призера Олимпиады в Токио заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Британский спринтер Чиджинду Уджа, в составе команды получивший серебряную медаль на токийской Олимпиаде, отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопингового законодательства. Вместе с ним санкциям подверглись еще три легкоатлета.

Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit. Спортсменов отстранили после тестирования, проведенного соответствующим международным агентством.

Нарушением, допущенным бахрейнским бегуном на средние дистанции Садиком Микоу считается проведенное переливание крови. В крови грузинского метателя ядра Беника Абрамяна нашли DHCMT, метандиенон и тамоксифен. Анализ кенийца Марка Одиамбо показал присутствие в организме метастерона. У британского бегуна Уджи — остарин и С-23.

Санкции наложены до завершения разбирательства, которое определит, были ли совершены нарушения правил.

На Олимпиаде в Токио все допинг-пробы российских спортсменов были отрицательными. Их брали ежедневно.