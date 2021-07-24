Анастасия Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров

Анастасия Галашина завоевала для сборной России первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Галашина набрала 251,1 балла, сообщило РИА «Новости». В Финале россиянка уступила китаянке Цянь Ян, результат которой 251,8 балла. Ян установила олимпийский рекорд.

Представительница Швейцарии Нина Кристен с результатов в 230,6 балла завоевала бронзу.

Это был первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде-2020 в Токио.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

По мнению экспертов, у сборной России высокие шансы войти в тройку лидеров командного зачета. Среди отдельных дисциплин выделяют легкую атлетику, гимнастику, синхронное плавание, единоборства и бокс.