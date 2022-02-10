Американский фигурист Натан Чен стал олимпийским чемпионом. Он забрал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в мужском одиночном катании.

Итоговая сумма Чена за короткую и произвольную программы составила 332,6 балла. Серебро досталось японцу Яме Кагияме, который набрал 310,05 баллов. На третьем месте тоже оказался японец Сема Уно, заработавший 293 балла.

Самым лучшим среди российских спортсменов в этом виде катания стал Евгений Семененко. Он занял восьмое место, набрав 274,13 балла.

Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх. Он получил 113,97 балла за свой прокат. Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю, который заработал 111,82 балла. В этот раз Ханю набрал меньше очков, чем Семененко — 95,15 балла. В короткой программе фигуристы выступили 8 февраля.