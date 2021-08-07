Американские баскетболисты стали 16-кратными олимпийскими чемпионами

Сборная США по баскетболу взяла 16-е олимпийское золото. Американские спортсмены в финале обыграли сборную Франции.

Матч закончился со счетом 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19) в пользу Соединенных Штатов. В составе американской команды самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант — он набрал 29 очков и стал чемпионом Олимпиады в третий раз. У французов по 16 очков у Эвана Фурнье и Руди Гобера.

Наставник сборной США Грегг Попович признался, что никогда в жизни не ощущал такой ответственности как на этой Олимпиаде. По его словам, он счастлив, что все закончилось. Попович отметил, что ему больше всего хочется вернуться в отель и отдохнуть. Нападающий Дрэймонд Грин назвал Джру Холидэя лучшим защитником, который значительно облегчил путь команды к чемпионству.

Сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. Сегодня за золото олимпийского турнира поборются российские волейболисты. Они встретятся с французами в финале после победы над сборной Бразилии.