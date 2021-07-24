Алжирца сняли с Олимпиады за отказ бороться с израильтянином

Борца дзюдо из Алжира Фатхи Нурина сняли с соревнований на Олимпийских играх в Токио после его отказа выступить против спортсмена из Израиля. Как сообщила пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF), африканского борца и его тренера Амара Бениклефа ждут дополнительные санкции за проявление нетерпимости.

После начала скандала Дисциплинарная комиссия IJF отстранила алжирского борца и его тренера от соревнований. Информацию о поведении спортсмена отправили в Олимпийский комитет африканской страны и Международный олимпийский комитет.

В федерации напомнили, что заявления Нурина и его тренера полностью противоречат правилам международной организации, которая выступает за продвижение солидарности спортсменов и проводит политику недискриминации.

Кроме того Олимпийская хартия предусматривает нейтралитет соревнований, где запрещена демонстрация религиозной или расовой пропаганды.

В IJF заявили, что дополнительные санкции против спортсмена и его тренера должен ввести Национальный олимпийский комитет Алжира.