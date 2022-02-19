Адвокаты сборной США потребовали наградить фигуристов за командный турнир на ОИ

Адвокаты фигуристов сборной США потребовали провести награждение призеров командного турнира на Играх в Пекине. Обращение они направили на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Помимо этого, юристы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы ускорить решение вопроса до того, как Игры будут закрыты, написала Lenta.ru.

По итогам командного турнира американские фигуристы заняли второе место. Золотые медали завоевали российские спортсмены. Но из-за скандала вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой МОК сначала отложил, а потом отменил церемонию награждения призеров.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям и не аннулировал результаты сборной России. В личном турнире Валиева на фоне сильного давления не смогла выйти в тройку лидеров. Накануне ее встретили в аэропорту Шереметьево десятки болельщиков.

По всей стране прошел флешмоб в ее поддержку. МОК заявил, что при расследовании дела Валиевой будет проверен и тренерский штаб 15-летней спортсменки. Валиева тренируется у Этери Тутберидзе.