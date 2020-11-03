Адвокат Трампа заявил, что СМИ стали «органом Демократической партии»

«СМИ у нас практически стали для Демократической партии тем, чем газета „Правда“ была для социалистической партии в России. Я имею в виду, что они стали органом Демократической партии», — подчеркнул юрист.

Специалист заметил, что в газетах и журналах не печатают никакой положительной информации о Трампе. Вместе с тем в изданиях не пишут плохого о демократах. Адвокат заметил, что такие установки не изменяются, даже когда речь идет об угрозе детям, порнографии с несовершеннолетними и шпионаже.

Ранее сообщалось, что в США открылся первый участок для голосования в коммуне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, в котором избиратели отдали все свои голоса за кандидата в президенты Штатов Джозефа Байдена. Уточняется, что в этом населенном пункте проживают всего пять человек.

В Америке есть еще один населенный пункт с небольшим количеством жителей — это Милсфилд. Там 16 жителей поддержали действующего президента Трампа и всего пять — Байдена.