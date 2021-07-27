Мустафина прокомментировала победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом News.ru поговорили с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Алией Мустафиной.

Спортсменка поздравила гимнасток сборной и рассказала, что не сомневалась в их победе.

«Я очень рада за девчонок. Было очевидно, что если они пройдут все достойно, то победа будет нашей. Даже перед последним видом я была уверена, что девочки соберутся и все доделают. Так это и произошло», — сказала Мустафина.