Звуковую рекламу на жилых домах захотели запретить в России

Правительство положительно оценило законопроект Астраханской областной думы. Он предлагает дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете звуковой рекламы на жилых домах.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей. Она становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», — сказано в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении газеты «Известия».

По мнению авторов проекта, из-за этого растет социальная напряженность. Жители домов, расположенных рядом с ТЦ или другими торговым площадками, вынуждены слушать рекламу целый день.

Правительство согласно с инициативой, но имеет несколько дополнений. В Кабмине заявили, что «поскольку законопроект направлен на снятие социальной напряженности, то из него необходимо исключить слова „или [акустические эффекты] вне их“, так как такой запрет приведет к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы не только на зданиях, но и из переносимых устройств, что представляется чрезмерным».

Спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов заявил, что депутаты начали разрабатывать законопроект из-за жалоб жителей одного из домов. Они живут в центре города, где находится множество магазинов.

«Там просто невозможно жить, особенно на первых этажах, так как целый день люди слышат одну и ту же фразу: „Заходите, покупайте, скидки“. Начали разбираться, выяснилось, что предприниматели не нарушают требований СанПиН по децибелам», — объяснил парламентарий.

Аналогичные поправки, по данным издания, готовит и фракция ЛДПР. Идею вынесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Депутаты предлагают дополнить статью закона «О рекламе» пунктом, где говорится о запрете распространения звуковой рекламы товаров и услуг «с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звукопроизводящих устройств на улицах населенных пунктов». Документ оказался в распоряжении газеты. Нормы об ограничениях поддержали также во фракциях «Справедливой России» и КПРФ.