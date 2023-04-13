Эксклюзив 13 апреля 2023, 18:01 Звуковой удар похож на взрыв. Эксперт объяснил процесс перехода самолета на сверхзвук Эксперт Джерелиевский: звуковой удар при переходе самолета на сверхзвук ничем не опасен United States Air Force

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Жители Московской и Калужской областей днем 13 апреля сообщали о громких звуках, похожих на взрывы. Оказалось, что это результат перехода самолетами сверхзвукового барьера. Он ничем не грозит и не представляет никакой опасности для населения, рассказал «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Когда самолет переходит на сверхзвуковую скорость, происходит динамический звуковой удар, который может восприниматься как звук взрыва.

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Отдельно Джерелиевский обратил внимание, что в настоящее время в ходе спецоперации начали больше использовать силы ВКС России: остатки противовоздушной обороны Украины практически парализованы, а это дает возможность военным более интенсивно действовать в воздушном пространстве противника.

Ранее глава подмосковного городского округа Кашира Николай Ханин обратился к жителям с призывом не паниковать из-за громких звуков, которые многие приняли за взрывы.

«Наша авиация работает штатно. Прошу сохранять спокойствие», — подчеркнул Ханин.

Объяснение о переходе самолетов на сверхзвук опубликовали также власти Калужской области.