Звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге продлили до начала октября

Мосты Санкт-Петербурга будут разводить под музыку до первой половины октября. Об этом рассказал генеральный директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов. Он добавил, что ранее планировалось завершить сезон 20 сентября, написал «Петербургский дневник».

По словам организаторов, финал программы «Поющих мостов» в этом году станет знаковым. Над Невой включат особый плейлист, состоящий из 11 музыкальных произведений. Все они будут символизировать 11 регионов Серебряного ожерелья России. Композиции написаны уроженцами тех самых регионов.

Шоу «Поющие фонтаны» проходит в городе на Неве с 2016 года. Его организатором является АО «Петроцентр» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Летом для горожан и гостей Северной столицы звучали песни, посвященные Дню космонавтики, Дню города и Дню ВМФ. Осенью можно будет услышать композиции, приуроченные к 80-летию писателя Сергея Довлатова и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.