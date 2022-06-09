Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге в ночь с 9 на 10 июня

В Санкт-Петербурге в честь 350-летия Петра I власти города подготовили звуковое шоу под названием «Поющие мосты». Оно пройдет в ночь с 9 на 10 июня, написал «Петербургский дневник».

Под музыкальные произведения Чайковского, Бородина, Глазунова, Мусоргского, Глинки будет разведен Дворцовый мост. Кроме того, горожане и гости города смогут услышать «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.

«Специально к 350-летию Петра Первого Дворцовый мост разведут под музыку вне графика. Таким образом „Поющие мосты“ завершат программу праздничных мероприятий в день рождения императора», — сказал гендиректор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.