Общество 13 июля 2023, 17:50 Звуковое шоу «Поющие мосты» и разведение Дворцового моста проведут в Петербурге 14–16 июля

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Жителем и гостям Петербурга рассказали и проведении звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 14 на 15 июля и с 15 на 16 июля. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Гостей мероприятия ожидает тематический спортивный плейлист, приуроченный к соревнованиям по триатлону «Медный всадник», а также разведение Дворцового моста.

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По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, шоу «Поющие мосты» — это не просто что-то обыденное, а настоящая городская традиция.