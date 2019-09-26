«Звонок для учителя» признали неправомерным

Как сообщила прокуратура Новосибирской области, в Маслянинском районе были опротестованы внутренние распоряжения школ, которые нарушали законные права детей. В частности, в девяти школах района внутренние школьные правила гласили, что «звонок дается для учителя». Покинуть класс школьники могли только после разрешения педагога, когда он сам решит, что урок окончен.

В прокуратуре посчитали, что такие правила противоречат законодательству об образовании и нарушают права детей. В частности, право на отдых между занятиями.

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Более того, две школы Новосибирской области ввели у себя понятие «рецидива», подразумевая под этим, что ученик повторно нарушил внутренние правила школьного распорядка. «Рецидивиста», следовательно, следовало наказывать строже, чем обычно.

Прокуроры отметили, что действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как «рецидив», а потому не может быть применено в отношении учащихся. Незаконные правила были опротестованы прокуратурой.