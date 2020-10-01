Звонки в школах Югры заменили на классическую музыку

По словам директора департамента культуры Югры Артура Латыпова, теперь вместо обычного звонка будут звучать отрывки из произведений Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича. Он пояснил, что нововведение уже было протестировано в Нижневартовске. По словам Латыпова, оно получило положительную реакцию учителей, школьников и родителей.