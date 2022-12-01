Общество 01 декабря 2022, 18:48 Звонки с Украины стали вербовать москвичей в террористы. Важно распознать злодеев УФСБ России по Москве: злоумышленники с Украины провоцировали жителей столицы на терроризм РИА «Новости»

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Телефонные злоумышленники стали чаще атаковать жителей Москвы и области. Во время звонка жертвам предлагали помощь от ФСБ России, но в итоге провоцировали на преступления.

В числе планов злоумышленников — привлечь пострадавших к терроризму.

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Представители УФСБ России по Москве и Московской области рассказали, как не стать жертвой подобного коварства. Они напомнили, что сотрудники органов федеральной службы безопасности не имеют права требовать от граждан денег в любом формате и под любым предлогом.

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Изначально жертвам подобных звонков предлагали пойти на благое дело: поймать преступников вместе со стражами порядка. Но для этого пострадавшим предлагали совершить сделку с совестью или кошельком: взять кредит или поджечь социально значимые объекты. Последний вариант и вовсе расценивается законом как «Террористический акт».

Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области выяснили, что большинство звонков велись с территории Украины. По их данным, злоумышленники подменяли номера на телефоны доверия российских правоохранительных структур.