Звонки с таксофонов на мобильные станут бесплатными для россиян

Необычный подарок «Ростелеком» преподнес россиянам. С ноября жители России бесплатно могут звонить на мобильные телефоны с таксофонов.

Компания отменила плату за внутризоновые и междугородные вызовы на номера российских операторов. Как заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, нововведение начало действовать с 1 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осеевский напомнил, что с лета 2019 года компания дала россиянам возможность звонить без таксофонной карты на стационарные телефоны. Еще раньше «Ростелеком» в малых сельских населенных пунктах «отменил плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi».

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Как написала «Российская газета», сейчас в России работают 148 тысяч таксофонов. Они находятся в 131 тысячи населенных пунктов страны, 80% из них — в деревнях, поселках, селах, станицах и аулах, где население составляет менее 500 человек.

В «Ростелекоме» отметили, что несмотря на развитие мобильной связи, таксофоны до сих пор пользуются популярностью. Большинство звонков оттуда люди делают в полицию, скорую помощь, противопожарную службу.

«Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше, и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», — заключил Осеевский.