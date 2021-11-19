Мошенники все чаще стали звонить россиянам с Украины

За россиян взялись мошенники из-за рубежа. Доля заграничных звонков от злоумышленников достигла 70%. Больше всего подпольных колл-центров находится в украинском городе Днепр.

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал в интервью газете «Известия», что мошенники резко активизировались в пандемию. Зачастую они выбирают для обмана звонок от «службы безопасности банка».

«Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%», — отметил Кузнецов.

Главным источником звонков он назвал территорию Украины, а именно город Днепр. Там много русскоговорящей молодежи и, скорее всего, не хватает вариантов честного заработка.

Трендом 2021 года в «Сбере» назвали звонки от имени силовиков — из МВД, Следственного комитета или Генпрокуратуры. Мошенники предлагают своим жертвам помочь в поимке негодяев с поличным, в том числе при помощи продажи квартиры. Уловками при этом они пользуются разными.

По мнению Кузнецова, законодательство о блокировке звонков с подменой номера из-за границы должно сократить число краж на 60%.