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    19 ноября 2021, 03:02

    Мошенники все чаще стали звонить россиянам с Украины

    Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов: доля мошеннических звонков из-за границы выросла на 70%

    Александра Ломейко

    За россиян взялись мошенники из-за рубежа. Доля заграничных звонков от злоумышленников достигла 70%. Больше всего подпольных колл-центров находится в украинском городе Днепр.

    Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал в интервью газете «Известия», что мошенники резко активизировались в пандемию. Зачастую они выбирают для обмана звонок от «службы безопасности банка».

    «Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%», — отметил Кузнецов.

    Главным источником звонков он назвал территорию Украины, а именно город Днепр. Там много русскоговорящей молодежи и, скорее всего, не хватает вариантов честного заработка.

    Трендом 2021 года в «Сбере» назвали звонки от имени силовиков — из МВД, Следственного комитета или Генпрокуратуры. Мошенники предлагают своим жертвам помочь в поимке негодяев с поличным, в том числе при помощи продажи квартиры. Уловками при этом они пользуются разными.

    По мнению Кузнецова, законодательство о блокировке звонков с подменой номера из-за границы должно сократить число краж на 60%.