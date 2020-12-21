Новый год наступает с первым звуком колокола Кремлевских курантов. При этом ошибочно дожидаться окончания всех 12 ударов. Об этом рассказал звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

Многие россияне начинают поздравлять друг друга с Новым годом только после завершения 12 ударов курантов. Но в это время уже проходит первая минута года.

«Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение. Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола», — привело РИА «Новости» слова Мишуровского.

Звонарь Кремля пояснил, что на самом деле Новый год наступает с первым звуком самого маленького колокола. Как только начинает звучать колокольный звон, на часах появляется 00:00.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в этом году праздничные каникулы пройдут в режиме ограничений из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что введенные меры помогут сдержать эпидемический процесс, а также позволят укрепить семьи.