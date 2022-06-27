Звезды не решают. Психолог объяснил, почему люди так верят в гороскопы

Гороскопы являются одним из наиболее устойчивых современных трендов. Людям нравится сверять свою жизнь с положением звезд на небе и объяснять происходящие события состоянием далеких светил. По мнению доктора культурологии и психолога Андрея Зберовского, такое увлечение гороскопами во многом говорит о том, что человек просто не хочет нести личную ответственность з свою собственную жизнь и все, что в ней происходит. Об этом он рассказал «360».

По словам Зберовского, неэффективность гороскопов подтверждена опытом многих поколений.

«Гороскопы создавали для огромного числа разных политиков, государственных деятелей, многие из которых закончили свои дни поражениями, а то и гибелью в тех ситуациях, в тех сражениях, где они по гороскопам были обречены на полный успех. Поэтому подавляющее большинство разных деспотов, царей, тиранов, которые погибли совершенно неинтересным образом, были окружены специалистами по гороскопам высшего уровня мастерства. Однако это им не помогло», — отметил психолог.

Он подчеркнул, что, на самом деле, реальное влияние на личность человека, его поведение и психологию оказывает генетика.

«То, что человек получил от мамы с папой, та наследственная информация, которая комбинируется в его личности и обеспечивает его индивидуальность. И, конечно, особенности лично траектории — книги, которые он читал, среда, в которой находился. Именно это делает нас глубокими индивидуальностями, а вовсе не звезды», — подчеркнул Зберовский.

Психолог полагает, что секрет притягательности гороскопов заключается в том, что они позволяют человеку уйти от поиска ответа на вопрос, почему он такой или почему события разворачивались подобным образом.

«Гороскоп снимает ответственность с человека. Получается: „Не виноватая я, так звезды сложились в день моего рождения“. Или в день, когда конкретное событие произошло. Гороскопы позволяют человеку, который ленится разбираться в себе или брать на себя ответственность, очень удачно уйти от этой ответственности», — заявил специалист.

Зберовский призвал людей принимать на себя ответственность за себя и свою жизнь, а также лучше изучать генетику, психологию, физиологию, медицину и другие серьезные науки, которые в состоянии пояснить особенности человеческого поведения и позволяют быть ответственными за свою собственную жизнь.