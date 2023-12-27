Общество 27 декабря 2023, 13:40 Звезды фигурного катания выступят в Парке Горького в Москве Звезды фигурного катания покажут ледовое шоу на катке в Парке Горького в Москве Unsplash

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В Парке Горького в Москве состоится шоу фигуристов «Рождественские сказки Евгения Плющенко». Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

С 28 декабря по 7 января на льду крупнейшего московского катка, расположенного в Парке имени Горького, посетители увидят персонажей известных сказок, таких как Щелкунчик, Золушка, Красная Шапочка и многих других.

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Среди фигуристов, которые выступят на катке, будут такие выдающиеся спортсмены, как олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова, чемпионы России Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, а также всемирно известный фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Зрелищные выступления состоятся на арене перед первым павильоном парка. Посмотреть ледовое представление можно будет 28, 29 и 31 декабря с 17:30 до 18:30. Также шоу будет идти дважды в день с 30 декабря по 7 января: дневные сеансы запланировали с 13:30 до 14:30, вечерние — с 17:30 до 18:30. Попасть на них можно будет, купив билет на каток.

Кроме того, в Москве записали аудиогиды по пяти столичным каткам. Их разместили на сайте «Узнай Москву».