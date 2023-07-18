Общество 18 июля 2023, 11:27 Звезды эстрады зарегистрируют браки москвичей в Гостином Дворе Заммэра Москвы Ракова: звезды эстрады зарегистрируют браки в Гостином Дворе 23 августа Unsplash

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В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) Гостиный Двор станет Дворцом бракосочетания на один день, 23 августа. Церемонии проведут звезды эстрады. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В красивую дату, 23 августа 2023 года, в Гостином Дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в пяти залах старинного особняка. Главным сюрпризом станет звездный регистратор. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Уникальные свадебные церемонии проведут сразу в пяти залах. Артисты театра и кино, певцы и шоумены помогут регистраторам в проведении мероприятий и первыми поздравят молодых.

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Ракова уточнила, что от молодоженов ничего не требуется, кроме оплаты госпошлины в размере 350 рублей и подачи заявки. Ее примут до 22 июля включительно.

Ранее в Москве открыли 300 допмест для бракосочетания на стадионе «Спартак» и в особняке «Роял».