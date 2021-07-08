День семьи, любви и верности — праздник, в очередной раз напоминающий о том, как важно навещать близких и звонить им. Серия плакатов о родственниках появилась в электричках. Их разместило «Дорожное радио», чтобы каждый человек увидел и, возможно, захотел бы скорее узнать у близких, не пора ли собраться вместе.

Трогательные плакаты теперь будут радовать жителей столицы, России. Они напомнят о том, насколько ценен каждый человек в семье. Например, отец — пример для подражания, а ласковый взгляд мамы лучше всех наград.

Иногда мы забываем звонить родным, но в этом вопросе можно поучиться даже у звезд отечественной эстрады. Несмотря при плотном графике они находят время на семью.

Источник фото: телеканал «360»

Твои близкие, твоя семья — это твой оплот, это такой большой кулак, когда один за всех и все за одного. Мы стараемся на все-все праздники собираться вместе и вообще как можно больше времени проводить рядом певица Валерия.

Те, чьи песни жители России слышат по радио каждый день, уже оценили задумку с плакатами и даже поделились своими секретами любви и верности. О семейных традициях рассказал и певец Денис Клявер.

«У нас семейная традиция изначально заключается в том, что мы уважаем, ценим семью и все с ней связанное. Я, наверное, прекрасно отдаю себе отчет, что это самое главное из того, что может быть в жизни», — сказал он.

Секретом крепкой семьи поделился и Иосиф Пригожин.

Единственная возможность удержать семью — это идти друг другу навстречу, уступать друг другу, не бояться быть неправым. И если ты не прав, извиниться Иосиф Пригожин.

Источник фото: телеканал «360»

В этот праздник на «Дорожном радио» звучат песни, которые дороги и взрослым, и молодежи.