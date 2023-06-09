Общество 09 июня 2023, 15:48 Звезды бокса, дзюдо и кикбоксинга выступят в турнирах на Спортивных играх ПМЭФ Росконгресс

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Турниры с участием лидеров сборной России по боксу, дзюдо, кикбоксингу и айкидо пройдут в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятия состоятся при поддержке спортплатформы фонда «Росконгресс» «РК-Спорт».

Бронзовый призер ЧМ-2023 Всеволод Шумков возглавит команду «Ленинград» на Кубке Победы по боксу. В рамках ПМЭФ пройдут два четвертьфинала турнира: «Ленинград» встретится с «Сибирью», «Тула» проведет матч с «Кавказом». Генеральным партнером Кубка Победы стала компания «Лига Ставок».

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Генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила, что участие лидеров отечественной сборной в крупных форумах уже стало традицией. Она напомнила, что в прошлом году в рамках ПМЭФ запустили Кубок Победы.

«В этом году Федерация бокса продолжит рассказывать о себе бизнесу и готова поделиться примерами турниров в новых форматах», — добавила она.

Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо 2023 года Инал Тасоев войдет в состав команды «Явара Нева» на турнире «Вызов Явары». В этом году спортивное мероприятие снова пройдет в международном формате, заявил президент Федерации дзюдо РФ Сергей Соловейчик.

«„Стайки“ и „Женыс“ проявили себя в Континентальной лиге дзюдо, хотя и не прошли в финал. Но в Санкт-Петербурге у них появится возможность встретиться с сильнейшими клубами России», — подчеркнул он.

Впервые в рамках ПМЭФ пройдет турнир по кикбоксингу — Кубок стран ШОС. В главных поединках вечера звезда российского кикбоксинга Владислав Туйнов встретится с Хаофенг Таном из Китая, а легенда российских единоборств Александру Стецуренко бросит вызов Максиму Сподаренко из Белоруссии.

Кроме того, во время ПМЭФ пройдет традиционный Международный фестиваль айкидо «Белые ночи — 2023». Его участники проведут тренировки и продемонстрируют приемы из айкидо кендзюцу и дзе-до.