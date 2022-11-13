Общество 13 ноября 2022, 14:20 Звезду советского кино Марину Дюжеву госпитализировали в Москве Telegram-канал «112»: актриса Дюжева попала в больницу с закрытым переломом руки РИА «Новости»

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Актрису театра и кино Марину Дюжеву госпитализировали в московскую больницу с закрытым переломом левой лучевой кости. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Актриса неудачно упала еще 24 октября, врачи наложили ей лонгетку. Когда это не помогло, медики приняли решение оперировать 67-летнюю Дюжеву.

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Она известна зрителям по ролям в советских кинофильмах «Мимино», «Время выбрало нас», «Государственная граница», «Выстрел в спину» и других.

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Дюжева озвучивала иностранные фильмы. Ее голос звучал в сериале «Элен и ребята» и в шоу «Ключи от форта Боярд» — Дюжева дублировала ведущую Сандрин Домингес.

В октябре стало известно, что 78-летнюю актрису Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены. Она повредила себе ребра, грудину и подвздошную кость. После полного восстановления Чурикова обещала вернуться к театральной работе.