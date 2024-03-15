15 марта 2024, 21:51
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» признали иноагентом
Актер Трескунов, режиссер Либеров и журналистка Беленькая стали иноагентами
Актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* признали иностранными агентами. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.
Ведомство уточнило, что проживающий за пределами России Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике.
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Режиссер Либеров* также выступал против СВО и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за рубежом.
Реестр также пополнили журналистка Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, бывший майор полиции Олег Кашинцев*, бывший координатор «Открытой России» Кирилл Ишутин* и экономист Игорь Липсиц*. Все они также проживают за рубежом, кроме Каверзиной*.
Беленькая* распространяла материалы иноагентов, Каверзина* создавала материалы совместно с иноагентами и зарубежными СМИ, Кашинцев* выступал против СВО, а Ишутин* участвовал в протестах за рубежом против российский властей и распространял о них фейки.
Ранее комик Руслан Белый* открыл в Нижнем Новгороде фирму под названием «Большая семерка»**, состоящую из иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Деятельность организации признана нежелательной в России.
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