Звезду «Пацанок» избили за отказ сделать совместное фото

Бывшая участница реалити-шоу о преображении девушек «Пацанки» Ксения Булат стала жертвой нападения. Две пьяные девушки попросили ее сделать совместное фото, а после отказа начали оскорблять и избили.

Нападение на Булат произошло в ночь на 29 октября в Нижневартовске, сообщил сайт NV86. В магазине к Ксении, которая была вместе с мужем, подошли две фанатки. Сначала они обсудили внешний вид экс-участницы «Пацанок», а затем решили сфотографироваться вместе.

Булат объяснила, что плохо себя чувствует, и отказалась позировать перед камерой. Девушки отреагировали на это оскорблениями. Когда Ксения вышла из магазина, они последовали за ней и начали угрожать.

Муж бывшей «пацанки» потребовал, чтобы фанатки дали им пройти, но те еще больше разошлись и накинулись на Булат. Девушку повалили на асфальт, пинали ногами по голове и телу, выломали ноготь. Отбившись, Ксения с супругом вызвали полицейских.

Наряд прибыл через семь минут, но даже в присутствии правоохранителей напавшие вели себя вызывающе. Булат написала заявление в полицию. Она призналась, что после избиения испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Летом в центре Москвы напали на победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. Девушке потребовалась госпитализация.