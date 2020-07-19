Звезду «Дома-2» жестоко избили в Москве. Он показал свои эмоциональные кровавые фото

Звезду шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина жестоко избили в Москве — по крайней мере, так он сам утверждает. Сейчас он проходит лечение в одной из московских клиник.

Об этом Турчин рассказал в своем Instagram.

Он опубликовал пост после того, как некоторые СМИ написали о нападении. Турчин отметил, что больше не может молчать, и решил рассказать «всю правду из первых уст».

Турчин опубликовал фотографии, на которых он весь в крови и слезах. Участник популярных телешоу рассказал, что на него напали ночью несколько дней назад. Нападавшие били его чем-то тяжелым по голове. А также ногами наносили удары по лицу, рукам и почкам. Что именно происходило, Турчин помнит плохо.

«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким, чтобы они могли меня найти и помочь или в противном случае опознать тело. Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз», — написал он в своем посте.

Турчин отметил, что врачи подозревали у него внутренне кровотечение головного мозга, а также вывих шеи и перелом носа. Он не сказал, подтвердилось какое-либо из этих предположений, но отметил, что медики поставили «неутешительный диагноз» и начали бороться за его жизнь. Никита Турчин заявил, сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести.